На Украине назвали срок полного восстановления энергетики

Украине понадобится семь-восемь лет, чтобы полностью восстановить энергетику страны. Такое мнение высказал директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко, его слова приводит «Страна.ua» в Telegram.

Как полагает эксперт, после завершения конфликта отключения электроэнергии могут происходить еще полгода-год.

25 ноября энергообъекты Украины подверглись массированной комбинированной атаке. Перебои с энерго- и водоснабжением фиксировали в столице страны — Киеве.

В Минобороны России заявили, что удар стал ответом на попытки ВСУ нанести ущерб российской гражданской инфраструктуре. В ходе атаки было задействовано высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, в частности, гиперзвуковые ракеты «Кинжал»,