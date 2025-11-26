Фон дер Ляйен обсудит с Рубио судьбу замороженных активов РФ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на видеоконференции "коалиции желающих" выразила намерение обсудить с госсекретарем США Марко Рубио экспроприацию замороженных активов России. Об этом сообщается на сайте ЕК. Она поприветствовала участие Рубио в видеовстрече.

"Центральным моментом является вопрос финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских суверенных активов", — отметила глава ЕК.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон по итогам совещания "коалиции желающих" заявил, что страны — члены Европейского союза (ЕС) примут решение об использовании замороженных российских активов в ближайшие дни. Утром 25 ноября газета Politico сообщила, что некоторые дипломаты в Евросоюзе опасаются провала идеи с кредитом Украине за счет российских активов из-за мирного плана США.

Речь идет о "репарационном кредите", для которого лидеры ЕС планируют использовать €140 млрд. Идея была поставлена на паузу из-за возражений со стороны Бельгии.