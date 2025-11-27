Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) продвигают политические и экономические интересы соседней Румынии, проводя политику отказа от суверенитета страны.

Об этом заявил бывший президент, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, отметив, что Санду, обладая гражданством Румынии, назначает на ключевые должности представителей этой страны.

"В последние годы, с тех пор как гражданка Румынии стала главой государства в Республике Молдова, власть ПДС предательски продвигает политические и экономические интересы Бухареста, назначает на ключевые государственные должности граждан Румынии (включая руководство Национального банка Молдовы), продает румынским фирмам стратегические объекты (такие как Джурджулештский порт), а также дарит молдавские земли и здания митрополии Бессарабии, которая фактически является филиалом Румынской патриархии", - написал Додон в Telegram-канале.

По его словам, правящая партия "загоняет страну в долговую зависимость от внешних сил, передает им контроль над государством, а также отдает им важные объекты и земли Молдовы". Додон убежден, что при власти Санду и ее партии Молдавия рискует исчезнуть как государство. "Партия социалистов считает, что политика ПДС представляет собой акт национального предательства", - подчеркнул он.

Ранее Додон неоднократно говорил о том, что Молдавия за четыре года правления Санду и ее партии оказалась на грани банкротства, так как совокупный уровень инфляции за этот период достиг 66%. Республика переживает тяжелый экономический кризис после того, как власти взяли курс на интеграцию с ЕС и разрыв отношений с Россией. С 2021 года многократно увеличились тарифы на газ, электроэнергию, товары, что привело к инфляции и спровоцировало акции протеста. В ответ власти жестко подавили уличные демонстрации, был запрещен ряд оппозиционных партий, арестованы десятки активистов, приостановлено вещание 16 телеканалов и работа более чем 50 СМИ, предоставлявших слово оппонентам президента.