Трамп назвал условие для встречи с Путиным и Зеленским

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским только тогда, когда мирная сделка по Украине будет согласована. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер неоднократно поднимал вопрос о своей возможной трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским. Вместе с тем, встречу не удавалось организовать в силу ряда причин.

«[Эта встреча возможна] только тогда, когда соглашение о завершении [этого конфликта] будет окончательным или на завершающей стадии», — отметил Трамп.

Глава США заметил, что спецпосланник Стивен Уиткофф встретится с Путиным в Москве, пока американская делегация ведет переговоры с Киевом.

По его словам, мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом предложений России и Украины, осталось несколько пунктов, где стороны не согласны.