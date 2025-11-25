СМИ: Си Цзиньпин сделал неожиданный дипломатический шаг

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сделал неожиданный дипломатический шаг, инициировав телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, такой шаг может означать то, что Китай хочет сыграть более заметную роль в мирных переговорах по Украине. Это позволит Пекину укрепить свои позиции, чтобы продвигать собственную линию о возвращении Тайваня.

«В понедельник китайский лидер Си Цзиньпин предпринял необычный дипломатический шаг и инициировал телефонный разговор с президентом Трампом, чтобы обсудить ситуацию на Тайване — горячую точку, которая в последние дни вышла на первый план, поскольку Япония заняла более настойчивую позицию по вопросу автономии острова», — сообщает издание.

Отмечается, что во время телефонного разговора Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает любые мирные инициативы. Он также выразил надежду, что стороны продолжат двигаться к соглашению. При этом, проблема Тайваня также являлась темой переговоров между Си Цзиньпином и Трампом.

Как сообщает The Wall Street Journal, тот факт, что Си Цзиньпин стал инициатором этого телефонного разговора является редким примером проактивного подхода со стороны Пекина. Такой шаг может говорить о том, что Китай считает важным стабилизировать отношения с США.

«Для Си Цзиньпина крайне необычно самому инициировать телефонный разговор. Это показывает, что он считает, что у него есть возможность влиять на мнение президента Трампа. Политика в отношении Тайваня, безусловно, находится в центре внимания Си Цзиньпина, и это сближает позиции США и Китая относительно будущего Тайваня», — прокомментировал ситуацию бывший сотрудник по национальной безопасности в администрации Обамы Эван Медейрос.