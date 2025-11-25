В США раскрыли позицию Трампа по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее положить конец конфликту на Украине вне зависимости от деталей мирного соглашения. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на сотрудника Белого дома.

© Global look

Как отмечается в статье, у американского лидера нет «красных линий», поэтому он готов принять любые договоренности по поводу урегулирования конфликта, которые максимально быстро смогут заключить обе стороны.

«Конечная цель — это мир. Это самое важное, чего можно здесь достичь», — сказал собеседник издания.

Ранее Трамп заявил, что сделка по Украине очень близка. По его словам, Вашингтону, несмотря на все сложности, удалось достичь прогресса в ходе переговоров.

Также стало известно, что в ходе переговоров делегаций Украины и США в Женеве из разработанного администрацией Трампа мирного плана убрали пункты об амнистии за преступления во время конфликта и сокращении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего количество пунктов в документе сократили с 28 до 19.