Ермак: Киев не откажется от вступления в НАТО

Украина не откажется от вступления в Североатлантический альянс в будущем, несмотря на мирный план Соединенных Штатов, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом пишет портал Axios.

По данным портала, в последние недели на Западе идет широкое обсуждение мирного плана президента США Дональда Трампа, состоящего из 28 пунктов.

Проект подразумевает, в частности, сокращение ВСУ до 600 тыс. человек и отказ Украины от вступления в НАТО.

Украинский политик заметил, что признает реальное положение дел.

«Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО», — отметил Ермак.

По его словам, стремление Киева к вступлению в альянс — это конституционное обязательство страны.

Чиновник констатировал, что план в целом является «неприемлемым». Он добавил, что следует «забыть о 28 пунктах».