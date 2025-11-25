Фон дер Ляйен намерена обсудить с Рубио экспроприацию активов России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить на видеоконференции «коалиции желающих» с участием госсекретаря США Марко Рубио возможность экспроприации российских активов.

Заявление распространила пресс-служба Еврокомиссии.

«Мы приветствуем участие госсекретаря Марко Рубио в нашей видеоконференции», — написала фон дер Ляйен.

Она уточнила, что центральным пунктом дискуссии станет «вопрос финансирования Украины с использованием активов России».

Ранее Politico писало, что в Европе опасаются срыва выдачи Киеву кредита за счёт замороженных активов России из-за американского мирного плана по урегулированию на Украине.