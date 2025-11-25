В Евросоюзе сделали заявление по Украине после встречи «коалиции желающих»

Глава Евросовета Антониу Кошта по итогам виртуальной встречи так называемой «коалиции желающих» сообщил, что Евросоюз продолжит давить на Россию и поддерживать Украину. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он поприветствовал оценки президента Владимира Зеленского и госсекретаря США Марко Рубио относительно мирного процесса.

«С точки зрения ЕС, наши дискуссии, особенно те, что состоялись вчера в Луанде (на саммите G20 в ЮАР. – «Газета.Ru»), подтверждают нашу приверженность дальнейшему оказанию давления на Россию и поддержке Украины - политической, экономической и военной», — написал Кошта.

До этого телеканал ABC News сообщал, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации телеканала, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед».

В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и подписать согласованные с Вашингтоном условия мирного плана по урегулированию конфликта с Россией в День благодарения.

Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске.