Стало известно, кто возглавил делегации РФ и Украины на переговорах

Делегации от Москвы и Киева на переговорах в Абу-Даби, предположительно, возглавили начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, изначально главы военной разведки Украины и РФ должны были встретиться в Абу-Даби по другой теме.

«Поездка министра армии США Дэна Дрисколла в Абу-Даби удивила стороны и они изменили первоначальный план», — говорится в тексте.

В Axios считают, что делегацию от РФ мог возглавить Костюков, а от Украины — Буданов.

Ранее сообщалось, что представители Москвы и Киева ведут прямые переговоры в Абу-Даби по вопросу урегулирования конфликта. Украина уже согласилась с предложенным США мирным планом, но «осталось уладить некоторые незначительные детали».

*внесен в перечень террористов и экстремистов