Трамп сделал заявление по мирной сделке

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что сделка по мирному урегулированию кризиса на Украине очень близка. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне западные массмедиа рассказали, что Белый дом на фоне поражений ВСУ на линии фронта и «эйфории от завершения 8 войн» активизировал усилия на украинском направлении. В частности, администрация США представила масштабный план, состоящий из 28 пунктов.

«Думаю, мы очень близки к заключению сделки. Скоро узнаем», — отметил Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что за последнюю неделю США добились «огромного прогресса» на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.

По ее словам, главным достижением США в решении конфликта на Украине стало то, что Вашингтону удалось «усадить за стол переговоров обе стороны».