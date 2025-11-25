Трамп сделал заявление по мирной сделке

Трамп заявил, что мирная сделка по Украине «очень близка»

Илья Родин

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что сделка по мирному урегулированию кризиса на Украине очень близка. Об этом пишет РИА Новости.

© Global Look Press

Накануне западные массмедиа рассказали, что Белый дом на фоне поражений ВСУ на линии фронта и «эйфории от завершения 8 войн» активизировал усилия на украинском направлении. В частности, администрация США представила масштабный план, состоящий из 28 пунктов.

«Думаю, мы очень близки к заключению сделки. Скоро узнаем», — отметил Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что за последнюю неделю США добились «огромного прогресса» на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.

По ее словам, главным достижением США в решении конфликта на Украине стало то, что Вашингтону удалось «усадить за стол переговоров обе стороны».