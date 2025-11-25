Трамп признался, что желает похудеть на пару килограммов
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал на брифинге в Белом доме, что желает немного похудеть. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно данным ежегодного медосмотра, вес американского лидера — 107 килограммов, а рост — 190 сантиметров.
«Я бы хотел похудеть на пару килограммов. Но не на День благодарения точно. У меня будет индейка», — признался Трамп.
Журналисты заметили, что американский лидер не скрывает свою любовь к бургерам, картошке фри и газировке, называет себя постоянным клиентом фастфудов.
Так, в январе 2019 года политик заказал три сотни бургеров в Белый дом для торжественного ужина с победителями чемпионата по американскому футболу среди студентов.
Ранее сообщалось, что в 2023 году Трамп сбросил почти 14 килограммов благодаря своей жене Мелании Трамп, которая скорректировала его диету.
В частности, политик отказался от шведского стола в личной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и, с подачи супруги, начал есть более здоровую пищу.