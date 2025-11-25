Мерц выразил недовольство из-за ситуации с украинскими беженцами

Все украинские беженцы в Германии, которые трудоспособны, должны найти себе работу, а не жить на пособие. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет РИА Новости.

© Global look

«Да, мы действительно хотим помочь этим беженцам. Но если они могут работать, то они должны работать», — отметил он, выступая на Дне немецкого работодателя.

По словам Мерца, уровень занятости украинских беженцев в Германии остается на одном из самых низких уровней среди стран ЕС и составляет менее 30%. В то же время в некоторых других странах он превышает 70-80%, добавил канцлер.

«Это недопустимо», — подчеркнул он.

Канцлер напомнил, что Германия изменила правовой статус для беженцев с Украины, и теперь они будут получать меньше материальной поддержки.

19 ноября немецкое агентство DPA сообщило, что правительство Германии одобрило законопроект, лишающий украинских беженцев, прибывших после 1 апреля 2026 года, расширенных социальных выплат (Bürgergeld). Вместо этого они будут получать базовое пособие как другие просители убежища, отметили журналисты. Согласно этой инициативе, новые украинские беженцы будут получать €441 в месяц вместо текущих €563. Реформа направлена на ускорение интеграции украинцев на рынке труда.