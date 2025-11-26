В Италии рассказали о проблеме Зеленского из-за плана США

Президент Украины Владимир Зеленский загнан в угол из-за плана США по мирному урегулированию конфликта. Такую точку зрения высказало итальянское издание La Stampa.

Отмечается, что украинский лидер пытается с помощью дипломатии спасти то, что еще возможно. «Он всеми силами избегает говорить [президенту США Дональду] Трампу "нет" и цепляется за европейскую спасательную шлюпку, чтобы превратить ее в "да, но"», — пишет газета.

Ранее высокопоставленный немецкий военный в отставке Нико Ланге предположил, что Зеленский может потерять власть, если согласится на мирный план Трампа. «Ни один украинский президент, и особенно ослабленный Зеленский, не имеет полномочий соглашаться на что-либо подобное», — подчеркнул он.