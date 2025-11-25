В Белом доме заявили об «огромном прогрессе» в решении конфликта на Украине

За последнюю неделю США добились «огромного прогресса» на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом у себя на странице в соцсети X заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, главным прогрессом США в решении конфликта на Украине стало то, что Вашингтону удалось «усадить за стол переговоров обе стороны».

«Есть несколько деликатных, но преодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США», — добавила Ливитт.

Ранее в Абу-Даби прошли переговоры между российской и американской делегацией. Главной причиной встречи стало обсуждение новой версии предложенного США мирного плана по Украине. Киев уже согласился с ним, но ожидает уточнения некоторых «незначительных деталей».