Зеленский захотел «как можно скорее» встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и объявить о согласии на сделку с РФ в День благодарения. Об этом рассказал изданию Axios глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

По словам Ермака, украинский лидер планирует провести встречу с Трампом «как можно скорее».

Отмечается, что сейчас США и Украина уже достигли принципиального согласия по всем пунктам плана урегулирования.

В 2025 году американцы отмечают день благодарения 27 ноября, то есть в четвертый четверг ноября. Этот праздник символизирует благодарность за урожай и благополучие.

28 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в неблагодарности во время встречи лидеров США и Украины в Овальном кабинете. Позднее Вэнс назвал требование говорить спасибо за помощь США, высказанное в Овальном кабинете Зеленскому, самым известным, что он делал. Он также отметил, что после перепалки украинский лидер стал «уважительнее» относиться к США.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки.