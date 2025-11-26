Еще одна страна Европы решила ввести визы для россиян

Черногория планирует ввести визовый режим для российских граждан к концу сентября 2026 года, соответствующее заявление сделало посольство страны в Москве.

"В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации", - прокомментировали в посольстве.

Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич в интервью Euronews заявил, что страна "уже действует как государство-член ЕС", подтвердив, что изменения визового режима неизбежны.

Европейская комиссия 7 ноября запретила выдачу гражданам РФ многократных шенгенских виз. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что введение Евросоюзом визовых ограничений повлечет за собой ответные меры. Замглавы МИД РФ Дмитрий Люблинский подчеркнул, что то любые недружественные шаги Европы получат "достойный ответ".