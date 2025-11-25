Президент России Владимир Путин «дал пощечину» Японии от имени Китая — такое мнение выразило китайское издание Sohu.

Таким образом издание прокомментировало решение Москвы заключить с Пекином соглашение о введении безвизового режима. Как считают авторы Sohu, таким образом Путин «дал пощечину Токио» в ответ на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о поддержке Тайваня.

«То, чего вы больше всего боитесь, свершилось! Путин внезапно атаковал Японию, оказав божественную помощь и точно добив Санаэ Такаити. Недавнее дипломатическое решение президента России Владимира Путина вызвало резонанс в международном сообществе: соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Россией вот-вот вступит в силу в полном объеме. Этот важный шаг рассматривается как позитивный ответ на прежнюю политику открытости Китая», — сообщает издание.

Китай напомнил Японии, чем чревато наращивание военной мощи

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Москва предпримет зеркальный шаг по отмене виз для туристов из Китая в ближайшее время.