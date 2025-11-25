Европарламент принял резолюцию с призывом лишить Венгрию голоса в Совете ЕС
Европейский парламент принял резолюцию, требующую от Совета ЕС временно лишить Венгрию права голоса.
Об этом сообщает пресс-служба ЕП.
За принятие доклада парламента о процедуре статьи 7 отдали 415 голосов. 193 выступили против. 28 депутатов воздержались.
ЕП выразил обеспокоенность использованием Венгрией права вето при принятии решений в сфере безопасности, антироссийских санкций.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на то, что ей пора увольняться. Он опубликовал пародию на обложку Time с уходящим экс-президентом США Джо Байденом, в версии Орбана «уходит» председатель ЕК.