Европарламент принял резолюцию с призывом лишить Венгрию голоса в Совете ЕС

Европейский парламент принял резолюцию, требующую от Совета ЕС временно лишить Венгрию права голоса.

Об этом сообщает пресс-служба ЕП.

За принятие доклада парламента о процедуре статьи 7 отдали 415 голосов. 193 выступили против. 28 депутатов воздержались.

ЕП выразил обеспокоенность использованием Венгрией права вето при принятии решений в сфере безопасности, антироссийских санкций.

«Парламент принял второй промежуточный доклад о постоянном подрыве Венгрией верховенства права и постоянных нарушениях ею ценностей ЕС», — указано на сайте ЕП.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на то, что ей пора увольняться. Он опубликовал пародию на обложку Time с уходящим экс-президентом США Джо Байденом, в версии Орбана «уходит» председатель ЕК.