СМИ: Украина согласилась на общие рамки нового мирного плана

Власти Украины согласились на общие рамки нового мирного решения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что после переговоров в Женеве украинская сторона поддержала основные рамки мирного урегулирования. При этом, оставшиеся и наиболее чувствительные вопросы будут дополнительно обсуждаться Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Как уточнил анонимный чиновник из США, сторонам остались обсудить «некоторые незначительные детали, которые нужно уладить». Это подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. По его словам, во время встречи в Женеве Украина и США «достигли общего понимания ключевых условий соглашения», но вопрос территорий и вступления в НАТО будет обсуждаться дополнительно.

В западных СМИ также говорится о том, что новый мирный план сокращен на девять пунктов. Из него убрали условие о передаче Донбасса России, а также «другие деликатные вопросы о территории Украины».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает от США промежуточной версии плана по урегулированию на Украине.