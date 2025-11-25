Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема поздравил спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с прогрессом в мирном процессе по Украине. Свое заявление он опубликовал в соцсети Х.

«Поздравляю Кирилла Дмитриева с важной дипломатической и миротворческой работой. Украинская делегация приняла первоначальные условия мирного плана в Абу-Даби», — написал политик.

Мема отметил, что конфликт успешно близится к завершению. Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога и всегда прибегала к дипломатии. Финский политик поприветствовал сообщения о согласии Украины с мирным планом США и поздравил президента Украины Владимира Зеленского с принятием положений, которые могут стать основой для окончания конфликта.

Ранее CBS News сообщило со ссылкой на источники, что власти Украины согласились с разработанным администрацией президента США Дональда Трампа мирным планом по урегулированию конфликта с Россией.