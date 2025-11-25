Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о совместной работе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC.

«Президент [Трамп] и председатель Си [Цзиньпин] согласились с необходимостью двигаться вперед в вопросе установления мира на Украине и договорились вместе работать над этой проблемой», — сказал он.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что власти Украины согласились с разработанным администрацией Трампа мирным планом по урегулированию конфликта с Россией, однако некоторые пункты мирного плана все еще требуют доработки.

Союзники Украины поменяли позицию по мирному плану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя американский проект мирного соглашения, подчеркнул, что Москва может не поддержать его в том случае, если из текста будут исключены договоренности, достигнутые в ходе саммита на Аляске.