Оуэнс сделала новое заявление об участии Макрона в покушении на нее

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, опубликовавшая видеорасследование о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит в прошлом была мужчиной, заявила, что Белый дом подтвердил причастность французского лидера и его жены к покушению на нее. Ее слова приводит «Аргументы и факты».

Ранее Оуэнс сообщила, что Макрон и его супруга были готовы заказать ее убийство. По ее словам, президент Франции хотел заплатить за это 1,5 миллиона долларов.

«В качестве обновления: Белый дом и наши антитеррористические агентства подтвердили получение информации, о которой я сообщила публично: Эммануэль Макрон пытался организовать мое убийство, по данным источника, близкого к первой паре», — написала журналистка у себя в соцсетях.

Также Оуэнс посоветовала всем, кто не верит ей, теперь лично обращаться к президенту США Дональду Трампу.

Напомним, что первые сообщения о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной появились еще в декабре 2021 года. Их распространила за несколько месяцев до президентских выборов во Франции независимая журналистка Наташа Рей. Ее видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США, где этой темой решила заняться Оуэнс, выпустив серию роликов по этой теме. Сам президент Франции решил отреагировать на слухи лишь в марте 2024 года, публично раскритиковав их. Он назвал данную информацию «ложной и сфабрикованной». И уже в сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Рэй и еще одну женщину к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. В июле 2025 года Макрон подал иск против Оуэнс.