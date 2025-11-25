Стармер заявил о неприемлемости для Британии ряда пунктов плана Трампа

Lenta.ruиещё 2

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о неприемлемости для Лондона ряда пунктов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Sky News.

Стармер заявил о неприемлемости для Британии ряда пунктов плана Трампа
© Global Look Press

По словам британского премьера, первоначальный проект мирного плана США из 28 пунктов включал в себя пункты, которые были «неприемлемыми», но также содержал ряд очень важных элементов, «которые будут иметь решающее значение для справедливого и прочного мира».

Стармер подчеркнул, что справедливый и прочный мир возможен только при соблюдении определенных условий, таких как: сохранение суверенитета Украины, возможность страны защитить себя в будущем, решение вопросов Украины и ее будущего страна должна решать сама, а также согласие стан Европы и НАТО по пунктам, касающимся их самих.

Ранее Стармер заявил, что союзники Украины решили работать над существующим проектом мирного плана, предложенным США. Таким образом, они отказались от разработки нового документа.