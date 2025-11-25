Стармер заявил о неприемлемости для Британии ряда пунктов плана Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о неприемлемости для Лондона ряда пунктов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Sky News.

По словам британского премьера, первоначальный проект мирного плана США из 28 пунктов включал в себя пункты, которые были «неприемлемыми», но также содержал ряд очень важных элементов, «которые будут иметь решающее значение для справедливого и прочного мира».

Стармер подчеркнул, что справедливый и прочный мир возможен только при соблюдении определенных условий, таких как: сохранение суверенитета Украины, возможность страны защитить себя в будущем, решение вопросов Украины и ее будущего страна должна решать сама, а также согласие стан Европы и НАТО по пунктам, касающимся их самих.

Ранее Стармер заявил, что союзники Украины решили работать над существующим проектом мирного плана, предложенным США. Таким образом, они отказались от разработки нового документа.