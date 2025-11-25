Пока вы не уснули: Россия переиграла ЕС и скандал на Западе из-за плана Трампа

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Путин одержал победу»: мирный план Трампа вызвал скандал на Западе

Каким бы ни был исход мирного плана по Украине, одно можно сказать наверняка - президент России Владимир Путин одержал очередную тактическую победу, считает автор чешского издания Lidovky Стивен Хобза. По его мнению, для Москвы «нет ничего приятнее», чем озвучить список своих ультиматумов, поддержанных Вашингтоном, а затем наблюдать за спорами Запада.

Активистка Оуэнс рассказала, какую сумму Макроны заплатили за ее убийство

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга были готовы заказать ее убийство. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Резкое падение: санкции бьют по импорту российской нефти в Индию

Импорт российской нефти в Индию может достичь самого низкого уровня за последние три года из-за ограничений, введенных США, ЕС и Великобританией. В рамках санкционной политики Индия ограничила закупки у компаний, попавших под санкции, таких как «Роснефть» и «Лукойл», сообщает Thomson Reuters.

Европейские элиты в шоке: Россия переиграла ЕС

Агония, охватившая европейские элиты на фоне развития событий вокруг Украины, показывает, что замешанный многокомпонентный яд против России «устремился по капельнице обратно». Об этом в статье для РИА Новости заявил политический обозреватель Кирилл Стрельников.

Карпин объяснил, почему ушел из «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил своё решение покинуть пост наставника московского «Динамо» в ноябре 2025 года. Специалист возглавил бело-голубых прошлым летом.

Индекс Мосбиржи взлетел после согласия Украины на мирный план США

Индекс Мосбиржи вырос на 1,51% до 2695,04 пункта на фоне сообщений о согласии Украины на мирный план США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

Ученые определились, где скрывается жизнь на Марсе

На Марсе обнаружены гигантские «карстовые» пещеры в долине Гебруса, образовавшиеся в результате растворения карбонатных и сульфатных пород слабокислотными водами. Эти пещеры считаются лучшими местами для поиска биосигнатур, сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Отсрочка по утильсбору: какие автозаводы в России могут рассчитывать на льготу в 2026 году

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Минпромторг России намерен продлить на 2026 год послабление по уплате утильсбора для автозаводов в стране. Об этом рассказал замглавы министерства Альберт Каримов на заседании Совета Федерации во вторник, 25 ноября.

Шаляпин высказался о расследовании убийства родственниц

Певец Прохор Шаляпин отказался комментировать расследование убийства тети и бабушки, которое случилось в 1996 году, подчеркнув, что это не тема для пиара. Его слова приводит News.ru.

В России установлен рекорд по продажам подержанных электромобилей

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Рынок подержанных электромобилей в России в октябре вырос на 67% в годовом выражении, до 2191 тыс. единиц. Это стало рекордом, сообщает «Автостат». В месячном выражении рост составил 35%.

