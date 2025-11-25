— Получив два диплома по историческим наукам в римском университете "Ла Сапьенца" и Университете Болоньи, в настоящее время я работаю над докторской диссертацией в Университете Триеста по историческим, философским и политико-социальным исследованиям.

В последние годы я провел углубленное исследование личности Симона Петлюры, политического и военного лидера украинского националистического движения во время Гражданской войны в России. Под его командованием части Армии Украинской Народной Республики несли ответственность за массовое насилие, в результате которого погибло около 100 тыс. украинских евреев, а также тысячи мирных жителей, обвиненных в сочувствии большевикам. Мое исследование реконструирует исторический, политический и идеологический контекст этих событий и то, как они были интерпретированы в исторической памяти XX и XXI веков.

— Планируется ли перевести вашу книгу на украинский и другие языки?

— Выпуск книги запланирован на 2026 год в Sandro Teti Editore, известном итальянском издательстве, которое много лет продвигает важную работу в области культурного диалога между Италией и Россией. В последнее время эта работа усложнилась, но издательство продолжает отстаивать необходимость сохранения открытых пространств для культурного обмена, демонстрируя, что российская история и культура не являются и не должны восприниматься как "вражеские".

Публикация в настоящее время запланирована на итальянском языке. Однако ничто не препятствует будущему переводу и публикации книги в других местах, где есть интерес к этой истории и воссозданной ею исторической реальности.

— Почему вы обратились именно к этому отрезку истории России?

— Я годами изучаю еврейскую историю XX века, уделяя особое внимание российскому и восточноевропейскому контексту. Я уже был знаком с фигурой Симона Петлюры, но, изучая документы, в том числе неопубликованные архивные материалы, я понял масштабы антиеврейского насилия, имевшего место на Украине в период с 1918 по 1920 год. Историки подсчитали, что от 50 тыс. до 100 тыс. евреев были зверски убиты, а сотни тысяч получили ранения, остались сиротами и серьезно пострадали.

Эти преступления также ясно вытекают из материалов судебного процесса по делу Шолома Шварцбарда, украинского еврейского анархиста, убившего Петлюру в Париже в 1926 году и заявившего, что действовал из мести за убитых членов своей семьи. Французский суд, проведя тщательное расследование, выявил многочисленные свидетельства зверств, совершенных украинскими националистическими формированиями, и оправдал Шварцбарда.

Этот вывод, сделанный беспристрастным европейским судом, глубоко тронул меня. Решение написать книгу о Петлюре, погромах 1919 года и имеющем международное значение судебном процессе над его палачом Шломо Шварцбардом было принято в сотрудничестве с издателем Сандро Тети, который на протяжении многих лет проводит важную исследовательскую и популяризаторскую работу по истории советских евреев. Мой разговор с ним имел решающее значение для понимания того, насколько это событие все еще актуально и насколько оно заслуживает тщательной реконструкции.

Но что меня действительно удивило при изучении этой истории, так это то, что сегодня такие фигуры, как Симон Петлюра и Степан Бандера, ответственные за радикальные формы антисемитизма или идеологически связанные с ними, частично реабилитированы и даже восхваляются некоторыми слоями украинского общества. Этот разительный контраст между документированной исторической реальностью и современной общественной памятью побудил меня систематически изучить их историю, чтобы точно понять, как развивались события и как они переосмысливались со временем.

— В чем вы, итальянец, видите корень проблемы в украинском конфликте?

— С моей точки зрения историка, корни конфликта в Украине нельзя свести к одному фактору. Существует как минимум три взаимосвязанных уровня: первый — внутренний для Украины, связанный с трудностями построения независимого государства после 1991 года, региональными и языковыми разногласиями, а также наличием различных национальных проектов, которые боролись за сосуществование.

Второй уровень касается груза прошлого: память о Второй мировой войне, советском периоде и национализме XX века часто использовалась в политических целях, порождая противоречивые нарративы, которые не всегда основаны на общем историческом осмыслении.

Третий уровень — геополитический: Украина оказалась в зоне острой конкуренции между Россией, США и Европейским союзом, динамика этих противоречий способствовала усугублению существующей напряженности.

К сожалению, эта сложная картина усугубляется явлением, которое особенно поражает меня, как историка и европейца: в некоторых украинских кругах развились ярко выраженные антироссийские неонацистские настроения. Это болезненный элемент для наблюдения, особенно для тех, кто считает, что память о ХХ веке должна служить объединению народов Европы, а не разделению их вновь. Возможно, именно этот аспект мне, как итальянцу и историку, наиболее болезненно видеть сегодня.

— В настоящее время обсуждается очередное международное решение по Украине. Что необходимо сделать, чтобы поставить точку, и сделать так, чтобы эта проблема никогда больше не возникала?

— Чтобы предотвратить повторение подобного конфликта в будущем, я считаю, необходимо работать над четырьмя фундаментальными аспектами.

Во-первых, мы должны гарантировать безопасность России. Немыслимо представить долгую стабильность, если оружие и военные базы НАТО будут продолжать приближаться всего к нескольким сотням километров от Москвы. Прочный мир рождается только тогда, когда все стороны чувствуют себя в безопасности, а не под угрозой.

Во-вторых, крайне важно решительно бороться с проблемой неонацистского экстремизма, присутствующего в некоторых радикальных течениях на Украине. Мне крайне больно видеть возрождение идеологий, которые Красная армия и народ СССР победили ценой огромных жертв: 27 млн человек, большинство из которых — невинные мирные жители. Позволить символам или группам, связанным с этим наследием, вновь обрести известность — это предательство европейской памяти. Третий пункт касается культурных и языковых прав жителей Донбасса.

Любое стабильное решение должно гарантировать языковую автономию, защиту местной культуры и уважение к самобытности этих регионов, имеющих уникальную историю и глубокую связь с русским языком.

Наконец, я считаю необходимым восстановить подлинный культурный диалог между Западной Европой и Россией. В последние годы образовался болезненный раскол, однако русская культура является неотъемлемой частью европейского наследия. Без возвращения к диалогу, научному сотрудничеству и культурному обмену никакой мир не будет по-настоящему полным.

Для меня, ровесника многих молодых россиян и украинцев, которые сегодня рискуют своей жизнью на фронте, самая большая надежда заключается в том, чтобы этот конфликт завершился справедливым миром, способным защитить людей и уберечь новые поколения от такой же трагедии.

— Чего следует избегать при решении украинского вопроса, чтобы будущие поколения не наступили на ту же мину?

— Когда нас спрашивают, чего следует избегать при решении украинского вопроса, чтобы не повторять ошибок прошлого, я считаю, что есть несколько фундаментальных моментов, которые следует иметь в виду.

Прежде всего, следует избегать любой легитимации неонацистских элементов, присутствующих в некоторых течениях украинского национализма, — это идеологии, которые Европа уже испытала и которые принесли неисчислимые страдания. Игнорировать их было бы крайне опасно.

Во-вторых, было бы серьезной ошибкой продолжать считать Россию априорным врагом. Любой стабильный порядок должен будет признать ее требования и законные гарантии безопасности: прочный мир невозможен, если НАТО разместит военные базы на территории Украины, поскольку это создаст состояние постоянной напряженности.

Наконец, я считаю крайне важным инвестировать в образование новых поколений: молодые россияне, украинцы и граждане Европейского союза должны расти с осознанием принадлежности к общему континенту, с общей историей и огромным культурным наследием. Только понимая эту глубокую связь, мы можем предотвратить повторение конфликтов прошлого.