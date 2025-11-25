Стармер назвал четыре условия для мира на Украине
Премьер Британии Кир Стармер считает, что прочный мир на Украине возможен лишь при выполнении четырёх условий.
Об этом пишет Sky News.
По мнению Стармера, мир должен включать в себя сохранение суверенитета Украины, обороноспособность Украины. Также политик считает, что вопросы будущего Украины должны решать власти в Киеве. Кроме того, вопросы членства в ЕС и НАТО требуют согласия объединения и Североатлантического альянса.
Союзники Украины поменяли позицию по мирному плану
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал три критерия, которые обязательно должны входить в любой вариант плана по урегулированию украинского конфликта.