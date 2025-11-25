На картине XVII века нашли загадочную татуировку

Представители Амстердамского музея (ранее — Амстердамский исторический музей) рассказали журналистам, что специалистам удалось обнаружить на старинной картине изображение татуировки. Об этом пишет NL Times.

© Amsterdam Museum

В музее отметили, что картина размером 3×2 метра пополнила коллекцию заведения в XIX веке. На полотне «Главные комиссары валлонов», датируемом примерно 1674 годом и приписываемом известному фламандскому художнику-портретисту Валлеранту Вайлянту, изображен мужчина с кометой, вытатуированной на запястье.

Татуировку обнаружили после того, как холст вернулся с выставки в музей H'Art. При детальном осмотре стало ясно, что изображение кометы входит в оригинальный слой краски, а значит, не является позднейшим добавлением, пояснили искусствоведы.

По мнению куратора Амстердамского музея Джудит ван Гент, на картине изображен Вессель Смитс, богатый торговец. По архивным данным, он женился в 1644 году в возрасте 25 лет, что указывает на рождение в 1618–1619 годах — период, когда в небе ярко сияла комета, вероятно изображенная на его руке.

По ее словам, холст долгое время хранился в запасниках или висел слишком высоко, чтобы рассмотреть детали. На старых фотографиях, добавила ван Гент, татуировка также не различима.

Напомним, что христианская религия запрещала татуировки. Вместе с тем, их наносили крестоносцы, сирийские христиане, путешественники, цирковые артисты, военные моряки, пираты и торговцы. В XIX веке они получили широкое распространение среди европейских аристократов.