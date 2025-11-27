Канцлер ФРГ Фридрих Мерц узнал о плане Соединенных Штатов по урегулированию на Украине из новостей, пишет New York Times (NYT), ссылаясь на официальные лица.

«Вместо того, чтобы услышать это от американских официальных лиц, Мерц узнал о плане из заголовков новостей», - поделились подробностями авторы публикации со ссылкой на неназванных чиновников.

Сообщается, что команда главы немецкого правительства была вынуждена несколько раз связываться с американской стороной, чтобы добиться разговора с президентом США Дональдом Трампом в пятницу вечером для разъяснений.

В материале речь идет о том, что многие министры иностранных дел стран Европы впервые услышали о плане в прошлый четверг в Брюсселе, где они собирались для обсуждения Судана и Украины.

Администрация Соединенных Штатов ранее заявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Там указали на то, что обсуждать его детали пока не будут, так как работа еще идет. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что Российская Федерация сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений на Аляске.

Президент России Владимир Путин заявлял, что план американской стороны может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Москвой этот текст сейчас не обсуждается. По предположению главы российского государства, это связано с тем, что Белому дому, по всей видимости, не удается заручиться согласием Киева, поскольку Украина и ее союзники в Европе по-прежнему находятся в иллюзиях и мечтают нанести Российской Федерации "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция обусловлена отсутствием объективных сведений о реальной ситуации на фронте, отмечал российский лидер.

Мерц выступил против идеи Трампа о возрождении G8 c участием России

Путин подчеркивал, что если в Киеве отказываются от предложений Соединенных Штатов, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны отдавать себе отчет в том, что произошедшие в Купянске события будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках линии боевого соприкосновения. Президент России добавил, что это в целом устраивает РФ, так как ведет к достижению целей специальной военной операции вооруженным путем, но Москва, как уже не раз заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех составляющих предлагаемого плана.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Украина должна принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений бывшей советской республикой сокращается в ходе наступательных действий Вооруженных сил России, и это именно принуждение киевского режима к решению вопроса мирным путем, а продолжение для украинской стороны бессмысленно и опасно.