Активистка Оуэнс рассказала, какую сумму Макроны заплатили за ее убийство

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга были готовы заказать ее убийство. Об этом пишут «Аргументы и факты».

«Когда все будет сказано и сделано, и общественность узнает, что Макрон якобы перевел 1,5 миллиона долларов на мое убийство, как отреагирует мир?», – написала она в соцсетях.

Ранее Кэндис Оуэнс записала несколько роликов, посвященных тому, что первая леди Франции Брижит Макрон могла изначально быть мужчиной. При этом первые сообщения на эту тему появились еще в декабре 2021 года. Тогда, за несколько месяцев до президентских выборов, их распространила независимая журналистка Наташа Рей.

Также Оуэнс предположила, что участником Стэнфордского тюремного эксперимента мог быть Жан-Мишель Тронье, который затем выдал себя за свою сестру и сейчас является первой леди Франции Брижит Макрон.

Сам президент Франции отреагировал на подобные слухи лишь в марте 2024 года, публично раскритиковав их. Он назвал данную информацию «ложной и сфабрикованной».