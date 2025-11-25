Конгрессмены США массово захотели уволиться

Угрозы убийством и внутренние распри побуждают республиканцев из Палаты представителей США задуматься, хотят ли они остаться в Конгрессе или уйти досрочно, рассказал портал Axios. По данным издания, республиканцев потрясла отставка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Ранее Тейлор Грин сообщила, что покинет свой пост в январе. Этому предшествовала ссора Тейлор Грин с президентом США Дональдом Трампом, когда конгрессвумен призывала опубликовать «файлы Эпштейна». Трамп публично назвал ее «чокнутой» и «предательницей».

Как отмечает Axios, некоторые республиканцы сомневаются, есть ли вообще смысл работать в Конгрессе, если все усилия тонут в порицаниях, угрозах и проверках на лояльность Трампу.

Уже 41 член Палаты представителей объявил о намерении уйти в отставку по окончании срока своих полномочий. Ожидается, что к ним присоединятся и другие. Axios указывает, что большинство американских конгрессменов зарабатывают 174 тысячи долларов (13,6 миллиона рублей) в год.

Член палаты представителей Дон Бэкон (республиканец от Небраски) заявил, что он «настолько зол» из-за мирного плана Трампа по Украине, что «подумывал» о том, чтобы досрочно уйти в отставку.

В последнее время законодатели США также начали получать больше угроз, а после убийства консервативного активиста Чарли Кирка члены Республиканской партии говорят, что атмосфера стала «еще более нестабильной». Тейлор Грин и уходящий в отставку конгрессмен Джаред Голден (демократ от штата Мэн) заявили, что всплеск политического насилия сыграл роль в их решениях покинуть Конгресс.

Кроме того, законодатели обеих партий уже много лет выражают недовольство тем, что работа в Палате представителей становится скучной.