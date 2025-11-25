МВД Литвы не видит необходимости повторного закрытия границы с Белоруссией

Глава МВД Литвы Владислав Кондратович не усматривает необходимости повторного закрытия границы с Белоруссией.

"Если думать о внутренней безопасности, то в настоящее время для ее обеспечения мы не видим необходимости в закрытии границы", - сказал он журналистам.

Тем не менее глава МВД считает, что прежде всего следует выслушать позицию МИД.

"Министр иностранных дел работает в этом направлении. Решение, закрывать границу или нет, является его прерогативой", - утверждал Кондратович.

Решение закрыть границу с Белоруссией на месяц для борьбы с воздушной контрабандой сигарет с территории Белоруссии, угрожающей полетам гражданской авиации, было принято Литвой 29 октября. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков. 20 ноября Вильнюс с учетом улучшения ситуации с воздушными шарами границу открыл. При этом премьер балтийской республики Инга Ругинене отметила, что Литва будет следить за положением дел и оставляет за собой право закрыть границу в случае ухудшения ситуации.

На прошлой неделе полеты воздушных шаров с контрабандными сигаретами возобновились. Из-за этого в четверг и воскресенье пришлось закрывать Вильнюсский международный аэропорт.