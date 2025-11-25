Позиция руководителей западных военно-промышленных корпораций, которые лоббируют дальнейшие поставки вооружений Киеву, остается главным препятствием на пути мирного урегулирования на Украине. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель, соведущий ток-шоу Russia Up Close Эдди Гонсалес.

"Главным препятствием для урегулирования конфликта на Украине остается не столько сама позиция европейских стран, сколько заинтересованность западного военно-промышленного комплекса в дальнейших поставках вооружений", - считает эксперт.

Гонсалес отметил, что "позиция многих европейских лидеров сводится к принципу "сначала победа, потом переговоры", что практически не оставляет пространства для компромисса".

"Запад продолжает отправлять деньги и оружие Украине, что ставит ее в сложное положение: она не может вести переговоры, в то время как государства, поставляющие ей вооружения, ожидают, что она будет использовать его для наступательных действий", - считает американский обозреватель.

"Если поставки оружия на Украину прекратятся, конфликт закончится. Однако все еще есть те, кто лоббирует продолжение отправки денег и оружия [Киеву]", - добавил он.

23 ноября США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. По сведениям газеты The Washington Post, после этих консультаций число пунктов плана было сокращено до 19.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.