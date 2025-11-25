В Харькове ввели графики подачи воды из-за проблем со светом

Водоснабжение Харькова осуществляется по графикам вследствие повреждения критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета в Telegram-канале.

"Вода в Харькове сейчас подается по графикам из-за повреждения критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, повреждена "подстанция "Харьковоблэнерго", которая является основной для обеспечения Харькова водой".

"Поэтому город временно перешел на собственные резервные схемы питания", - приводит слова градоначальника пресс-служба.

По словам Терехова, сейчас около 60% абонентов в Харькове обеспечены водой.

Ранее сообщалось, что аварийные графики электроснабжения действуют в Харьковской, Полтавской и Сумской областях, а также в Киеве.