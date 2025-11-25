СБУ обвинили в фабрикации дел против военных ВСУ и пограничников

Службу безопасности Украины (СБУ) обвинили в фабрикации «тысяч» дел против военных ВСУ и пограничников. Как сообщает msknews77.ru, фигурантам дел подбрасывают улики, чтобы обвинить их в «работе на Москву».

В частности, в Чернигове в течение года рассматривается дело двух сотрудников СБУ. Их обвиняют в фабрикации доказательств в отношении пограничника. По версии следствия, в марте 2023 года фигуранты дела купили в комиссионном магазине подержанный телефон и «вшили» в него искусственно созданную переписку в Telegram с вымышленным представителем ФСБ.

В этой переписке пограничник якобы передавал данные об организации работы подразделений противодействия беспилотникам. Этот телефон позже «нашли» в бушлате пограничника во время обыска его жилья.

Мужчину задержали и сообщили о нем на официальных ресурсах как о «разоблаченном предателе». Он полтора месяца находился в СИЗО.

Однако следователи выяснили, что телефон не имел никакого отношения к пограничнику: смартфон сдали в ломбард накануне обыска. Покупку телефона сотрудниками СБУ зафиксировали камеры видеонаблюдения магазина. Дело против пограничника закрыли.