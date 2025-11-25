Новое истеричное заявление Макрона о России объяснили

Новое истеричное заявление Эммануэля Макрона о якобы угрожающих Европе российских баллистических ракетах продиктовано неудачами президента Франции во внутренней политике и его стремлением представить себя главным военно-политическим лидером Европы. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог, ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

В интервью радиостанции RTL Макрон ранее заявил, что страны ЕС якобы подвержены угрозе со стороны российских баллистических ракет, так находятся в зоне их поражения.

В этом интервью Макрон сделал множество воинствующих заявлений, заявлений с обвинениями в адрес России, а также высказался по поводу перспектив урегулирования на Украине. И таким образом он сейчас пытается «надувать щеки», строить из себя главного военно-политического лидера Европы, который определяет судьбу украинского конфликта и стремится не допустить поражения Киева. При этом его резонансное выступление связано с тем, что Макрон – это полный банкрот во внутренней политике. Так, недавно рейтинг доверия Макрону снизился до 11%, кроме того, во Франции есть проблемы с принятием нового проекта бюджета страны. И сейчас немощь во внутренней политике Макрон пытается компенсировать усилиями на внешнем контуре, а также резонансными заявлениями по украинскому конфликту. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

Ранее Макрон высказался о будущем замороженных активов России.