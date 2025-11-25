Что происходит в мире сегодня: переговоры России с США и запрет декабристов на Украине

Во вторник, 25 ноября, США и Россия проводят закрытые переговоры, а Франция уточняет свои планы по военному призыву. В это же время Малайзию и Таиланд накрыли наводнения, заставившие десятки тысяч людей покинуть свои дома.

Переговоры России и США в ОАЭ

Министр армии США Дэн Дрисколл прилетел в Абу-Даби для встречи с российскими чиновниками, сообщили CBS News два американских чиновника, два дипломатических источника и пятый источник, осведомленный о переговорах. Стороны встретятся, чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение переговоров.

На выходных Дрисколл, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель США Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, а также дипломаты из стран Европы и Украины приняли участие в переговорах в Женеве. Кремль внимательно следит за сообщениями СМИ о встрече в Абу-Даби, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул, что Кремлю по-прежнему нечего сообщить об этих контактах.

Макрон пообещал не отправлять французскую молодежь на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время в стране не будут вводить добровольную военную службу, но подтвердил «трансформацию службы в армии в новую форму», сообщает RTL. Макрон подчеркнул, что хочет «прямо сейчас развеять любые заблуждения», что Франция собирается «отправлять свою молодёжь на Украину».

Французский президент добавил, что мировые войны становятся гибридными. По его мнению, в таких условиях «крайне важно», чтобы как можно больше французов понимали, что представляют собой вооруженные силы страны, и участвовали в резерве.

На Украине запретили движение декабристов

Украинские власти признали декабристов воплощением «российского империализма» и запретили их. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Киеве постановили, что объекты, связанные с декабристами, «подлежат устранению из публичного пространства». Декабристы - участники революционного движения первой половины XIX века, в которое входили представители русской знати и дворянства. Они выступали против самодержавия и крепостного права.

Последствия наводнений в Малайзии и Таиланде

Более 20 тысяч жителей Малайзии были эвакуированы из-за сильных наводнений в восьми штатах страны. Об этом сообщает Bernama. Наводнение, вызванное многодневными ливнями, унесло жизни как минимум восьми человек на юге Таиланда, передает Reuters.

В некоторых районах Малайзии и Таиланда люди вынуждены ходить по пояс в воде. Эти регионы, простирающиеся на сотни километров, в прошлом году также сильно пострадали от наводнения, вызванного сезонным муссоном. Во Вьетнаме ранее были затоплены более 200 тысяч домов, 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и 1157 гектаров рыбоводческих хозяйств.