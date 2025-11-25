Финляндия не сможет построить забор на протяжении всей границы с Россией

Строительство забора вдоль восточной границы Финляндии в Лапландии протяженностью 200 километров почти завершено. Другие участки планируют завершить к лету 2026 года. Однако огородить всю восточную границу не получится из-за слишком высокой стоимости.

© Российская Газета

Забор расположен непосредственно в одном метре от границы с Россией. В Лапландии забор проходит по четырем участкам: в населенных пунктах Онкамо и Келлоселькя, в районе КПП Райа-Йоосеппи и Виртаниеми в муниципалитете Инари. Подрядчики планируют завершить работы и представить его к 9 декабря.

Однако вся граница между Россией и Финляндией протяженностью 1300 километров огорожена не будет. Местная телерадиовещательная компания Yle подчеркивает, что Хельсинки не может позволить себе забор вдоль всей границы ввиду слишком высоких трат. На текущий момент строительство уже обошлось финской стороне примерно в 362 миллиона евро.

Высота ограждения составляет 4,5 метра, оно представляет собой металлическую сетку, дополненную спиралью из колючей проволоки. Конструкция также уходит под землю. Финская сторона, основываясь на опыте Польши, где мигранты пытались расширить промежутки, прокалывая забор различными предметами, специально уменьшила размеры отверстий в сетке.

Через каждые 500 метров ограждения оборудованы техническими воротами для обслуживания, а через каждые три километра сделаны специальные проходы для животных. Непосредственно за забором установят столбы с видеокамерами, их также оснастят датчиками движения и громкоговорителями. Примерно в 15 метрах от границы будет вырыт защитный ров.

Патрулирование будет осуществляться силами пограничной службы, которая в случае обнаружения подозрительных лиц будет действовать в соответствии с "действующим законодательством". Сообщается, что иногда для патрулирования будут привлекаться кинологи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала ТАСС сообщение о строительстве заграждений.

"Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом - это единственное, что им пригодится", - подшутила Захарова.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в 2022 году распорядилась начать возведение забора, после того как Россия объявила о проведении СВО. В 2023 году Хельсинки "обвинил Москву в организации намеренной миграции в Финляндию в рамках ведения гибридной войны".

Первая попытка строительства оказалась неудачной. Тогда местные жители сравнили забор с "дачной оградой". После этого финской стороне пришлось внести некоторые корректировки в проект.

Командующий юго-восточным пограничным округом Финляндии Антти Вирта в интервью агентству Reuters пояснила: "Основная цель забора - контролировать большую массу людей, которые пытаются въехать из России в Финляндию".

По данным финских властей, в 2023 году якобы "около 1300 мигрантов из третьих стран, таких как Сирия и Сомали, прибыли в Финляндию через Россию, чтобы подать прошение о предоставлении убежища". Тогда правительство приняло закон, который наделил пограничников полномочиями блокировать въезд лиц, ищущих убежища. Затем финны и вовсе закрыли восемь пунктов пропуска на две недели. В апреле 2024 года закрытие стало бессрочным.

В общей сложности между Финляндией и Россией девять КПП, из них работает только один - грузовой железнодорожный переход "Вайниккала" (Бусловская).