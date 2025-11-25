Из нового мирного плана Соединенных Штатов убрали пункт о том, что Украина обязуется уступить Донбасс России. Об этом 25 ноября сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Изначально документ включал 28 условий, в том числе признание Донецкой и Луганской Народных Республик и Крыма российскими и «заморозку» территорий Запорожской и Херсонской областей по линии фронта. После прошедшей 23-го числа в Женеве встречи европейцев, американцев и украинцев документ сократили до 19 пунктов.

По словам собеседников издания, среди исключенных требований оказались «деликатные» территориальные вопросы, включая уступку Донбасса Москве со стороны Киева. Именно такую версию плана, по информации СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл собирается представить российской делегации в Абу-Даби.