Подруга выдала тайну принцессы Дианы

Во время летних каникул в Греции в августе 1997 года Диана отправилась с близкой подругой Розой Монктон в свое последнее с ней путешествие. В какой-то момент разговор двух женщин зашел о теперь уже печально известном интервью "Панораме", которое случилось еще в 1995 году.

"Она сказала мне, что сожалеет о содеянном, потому что, по ее мнению, это навредило ее мальчикам", - сообщила Роза Монктон People.

Она имела в виду принцев Уильяма и Гарри, которым на тот момент было 15 и 12 лет соответственно. Подруга подчеркнула, что Диана сожалела не о том, что рассказала на камеру, а о том, как это могло повлиять на двух людей, которых она любила больше всего.

Напомним, интервью принцессы Уэльской "Панораме" в 1995 году стало одной из самых обсуждаемых передач в современной истории. Откровения Дианы о супружеской неверности, борьбе с булимией и жизни в монархической семье произвели эффект разорвавшейся бомбы не только во всем мире, но и в британской королевской семье.

Принцесса Диана погибла в августе 1997 года в результате автомобильной катастрофы.