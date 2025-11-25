Каким бы ни был исход мирного плана по Украине, одно можно сказать наверняка - президент России Владимир Путин одержал очередную тактическую победу, считает автор чешского издания Lidovky Стивен Хобза. По его мнению, для Москвы «нет ничего приятнее», чем озвучить список своих ультиматумов, поддержанных Вашингтоном, а затем наблюдать за спорами Запада.

В ноябре стало известно о новом мирном плане, который США передали украинским властям. План требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагает отмену санкций против России.

Politico писало, что предложение США вызвало тревогу в европейских столицах, так как Европа была полностью отстранена от разработки плана. Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что американский план по Украине потерпит неудачу без поддержки как со стороны Киева, так и европейских правительств - крупнейших доноров Украины.

По словам Хобза, если сделка будет заключена, президент США Дональд Трамп сыграет свою излюбленную роль миротворца и заслужит одобрение хотя бы части западной общественности. Однако срок полномочий Трампа истекает через три года, и он не может баллотироваться на третий срок.

По версии автора статьи, это также выгодно России: к власти в США могут прийти демократы, которых Москва считает менее проблемными.