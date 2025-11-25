Жители Львова выступают за обмен пленными между РФ и Украиной, а в Италии экоактивисты попытались привлечь внимание к проблемам экологии, загрязнив воду краской. Рассказываем, что известно о протестах в мире на 25 ноября.

Жители Львова против продолжения боевых действий

Жители Львова проводят митинги с требованием прекратить боевые действия и провести обмен пленными. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пленный украинский военнослужащий из 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник, отметив, что акции разгоняются украинскими властями.

«Сестра выходила пару раз во Львове, и в Киеве собираются, но у нас во Львове разогнали. Большинство женщин выходят, потому что мужики боятся», — сказал пленный.

По словам мужчины, основная масса протестующих — жены, матери и сестры солдат украинской армии. Мужчины опасаются выходить на митинги из-за риска принудительной мобилизации, ведь в таком случае к месту приезжают сотрудники территориальных центров комплектования.

Кроме гражданских против боевых действий выступают и военнослужащие ВСУ, но без лидера, способного возглавить восстание против Владимира Зеленского, украинцы не готовы к открытому восстанию.

Экоактивисты в Италии во главе с Тунберг

Активисты экологического движения Extinction Rebellion 23 ноября разлили экологически безопасное красящее вещество в Гранд-канал в Венеции, из-за чего вода приобрела ярко-зеленый цвет. Как сообщает The Telegraph, акции провели по всей Италии.

«Краситель заливали в фонтаны в Генуе и Падуе, а также в реку По в Турине, реку Рено в Болонье и реку Тара в Таранто», — отмечает издание.

Активисты таким образом попытались привлечь внимание к проблемам экологии. Губернатор области Венето Лука Дзайя заметил, что это не способствует защите окружающей среды, а лишь нанося ущерб городу и его бюджету — из-за краски властям приходится проводить дополнительную очистку воды.

Протестующих возглавляла шведская экоактивистка Грета Тунберг. 25 ноября суд назначил ей штраф в размере 150 евро, а также запретил на 48 часов въезжать в Венецию.