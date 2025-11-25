Лукашенко рассказали о вине литовских водителей грузовиков

Литовские водители грузовиков не виноваты в ситуации с закрытием пунктов пропуска на границе Литвы и Белоруссии. Об этом заявил глава Совбеза Белоруссии Александр Вольфович на встрече с главой республики Александром Лукашенко, передает «Пул Первого».

«Это люди ни в чем не повинные, водители. Они в этом не виноваты, в том числе и их организации автоперевозчиков», — сказал Вольфович, отвечая на вопрос Лукашенко о том, каково его мнение о литовских водителях после встречи с ними.

Вольфович добавил, что произошедшее с литовскими грузовиками было «глупостью на политическом уровне».

В ночь на 20 ноября Литва возобновила работу двух наземных пунктов пропуска Мядининкай и Шальчининкай на границе с Белоруссией. До этого Литва закрыла на месяц границу с соседней республикой.