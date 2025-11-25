В Финляндии сообщили о возведении забора вплотную к границе с Россией

Финляндия строит забор в метре от российской границы, через каждые 20 метров ограждения установят камеры. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на финскую пограничную охрану.

В публикации говорится, что сооружение строится на расстоянии около одного метра от линии границы с Россией. Его высота будет составлять около 4,5 метра. При этом через каждые 20 метров на заграждениях установлены камеры видеонаблюдения, которые позволяют обеспечивать постоянное наблюдение за восточной границей. Специалисты рассказали, что строительство практически завершено.

«Приемка пройдет в Салле 9 декабря, после чего, возможно, будут выполнены небольшие ремонтные работы», — говорится в публикации.

При этом постоянное введение забора в эксплуатацию планируется в летом 2026 года.

До этого русскоязычное «Александровское общество» в Telegram-канале писало, что в Финляндии проведут серию автопробегов в поддержку открытия границы с Россией.

По данным пресс-службы, мероприятия приурочены ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы. Акция призвана напомнить, что в ходе закрытия границ права на свободу передвижения и семейные связи были нарушены.

Граница между Финляндией и Россией остается закрытой по решению финских властей с ноября 2023 года. Ограничения ввели якобы на фоне потока беженцев из третьих стран, при этом власти Финляндии обвиняли Россию в якобы направленном перемещении просителей убежища к границе.