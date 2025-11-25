WSJ: Рубио отвечал на звонки разгневанных европейцев из-за плана Трампа

Появление мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине вызвало шок у европейских правительств и сторонников Киева в конгрессе, пишет газета Wall Street Journal. По ее данным, это спровоцировало многодневный трансатлантический кризис для американской администрации.

Белый дом столкнулся с массой проблем из-за своих европейских союзников, говорится в статье. По словам официальных лиц, госсекретарю США Марко Рубио пришлось отвечать на звонки разгневанных чиновников и законодателей.

После этого авторы плана Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер в спешном порядке организовали встречу с украинскими и европейскими официальными лицами в Женеве. Они согласовали изменения в плане, чтобы сделать его более приемлемым для Киева, пишет газета. Смягчено в том числе положение о максимальном размере украинских вооруженных сил и исключен запрет членства Украины в НАТО.

В Кремле и в МИД России заявили, что пока не видели скорректированного после переговоров Украины и США в Швейцарии плана Трампа. В исходном документе содержались положения, которые следовало уточнить, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее Владимир Путин заявил, что американский план из 28 пунктов может стать основой для окончательного мирного урегулирования. Но предметно с Россией текст пока не обсуждался. Президент допустил, что администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны.