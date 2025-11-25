Глава агентства News Front Константин Кнырик считает, что замена Владимира Зеленского не может сделать украинское руководство «адекватнее», пока Киев зависит от внешних сил. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее антикоррупционные органы Украины объявили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

Журнал The Economist рассказал, что из-за давления с разных сторон Зеленскому, возможно, придется провести широкую и «политически болезненную» перезагрузку, чтобы сохранить власть. Появились версии, что самому Зеленскому придется уйти в отставку.

По мнению Кнырика, замена Зеленского другим человеком не поможет заметно изменить ситуацию. Глава News Front заявил, что сегодня Киев согласовывает каждое свое действие с Лондоном и британской разведкой.

«Чтобы Украина стала сговорчивее и адекватнее, должно произойти фантастическое чудо. Украина должна выйти из-под зависимости от внешних сил», - подчеркнул он.

Кнырик считает, что Зеленского могут заменить «любым террористом», который будет «танцевать под дудку Британии и разворовывать бюджеты».