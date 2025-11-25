Заговор против Зеленского: в Киеве готовят политический переворот
Пока команда Зеленского усиленно думает над мирным планом, в Киеве готовятся целые заговоры в кругах устоявшейся украинской элиты.
По информации экс-депутата Борислава Березы, ссылающегося на «злые языки Банковой», из фракции «Слуга народа» в ближайшее время планируют выйти более 10 нардепов. Это событие, как он полагает, может стать началом потери Офисом президента контроля над парламентом и запустить процесс избрания главой Рады лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии вместо нынешнего Руслана Стефанчука.
Экс-нардеп также высказал прогноз, что в случае отстранения Зеленского от власти и.о. президента, согласно Конституции, станет спикер Рады. Береза предполагает, что именно Арахамия в этой роли может подписать с Россией соглашение о завершении боевых действий.
На то, что ставки делают уже не на Зеленского, указывает следующая ситуация. В связи с коррупционным скандалом парламентарии потребовали отставки главы Офиса президента Андрея Ермака, но глава Украины сохранил за ним должность. В отместку команда Зеленского намеревалась устроить показательное преследование Давида Арахамии, однако силовики отказались выполнять этот заказ. Как сообщает «Украинская правда», в ОП готовили вручение подозрения главе фракции, но глава СБУ Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) отверг это требование, несмотря на давление и угрозы увольнением.
Однако, как указывает нардеп Александр Дубинский, свои «очки» предводитель «Слуг народа» потерял за счет того, что парламентарии не дожали Ермака.
Однако вопрос остается в том, договорится ли до чего-то Ермак.