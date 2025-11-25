Пока команда Зеленского усиленно думает над мирным планом, в Киеве готовятся целые заговоры в кругах устоявшейся украинской элиты.

© Московский Комсомолец

По информации экс-депутата Борислава Березы, ссылающегося на «злые языки Банковой», из фракции «Слуга народа» в ближайшее время планируют выйти более 10 нардепов. Это событие, как он полагает, может стать началом потери Офисом президента контроля над парламентом и запустить процесс избрания главой Рады лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии вместо нынешнего Руслана Стефанчука.

Экс-нардеп также высказал прогноз, что в случае отстранения Зеленского от власти и.о. президента, согласно Конституции, станет спикер Рады. Береза предполагает, что именно Арахамия в этой роли может подписать с Россией соглашение о завершении боевых действий.

На то, что ставки делают уже не на Зеленского, указывает следующая ситуация. В связи с коррупционным скандалом парламентарии потребовали отставки главы Офиса президента Андрея Ермака, но глава Украины сохранил за ним должность. В отместку команда Зеленского намеревалась устроить показательное преследование Давида Арахамии, однако силовики отказались выполнять этот заказ. Как сообщает «Украинская правда», в ОП готовили вручение подозрения главе фракции, но глава СБУ Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) отверг это требование, несмотря на давление и угрозы увольнением.

Однако, как указывает нардеп Александр Дубинский, свои «очки» предводитель «Слуг народа» потерял за счет того, что парламентарии не дожали Ермака.

«Если бы они свергли Ермака, то смогли бы зайти в переговорный процесс напрямую от парламента. Теперь же — придется голосовать в Раде то, о чем договорится Ермак», - подчеркивает Дубинский.

Однако вопрос остается в том, договорится ли до чего-то Ермак.