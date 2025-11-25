«Убийцы и извращенцы»: президент Польши высказался об украинских националистах

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что «бандеровские символы» неприемлемы в польском публичном пространстве, и призвал высылать украинцев за демонстрацию таких символов. Отрывок интервью Навроцкого опубликовал «Царьград».

Степан Бандера - один из лидеров украинского националистического движения, его обвиняют в сотрудничестве с нацистами и в причастности к массовым убийствам поляков и евреев. Связанная с Бандерой «Организация украинских националистов»* запрещена и признана экстремистской и нацистской в России.

«Мы знаем, что на Украине, даже в системе государственного образования, символика Бандеры не описывается в соответствии с историческими исследованиями. Это были убийцы, извращенцы. Нужно говорить, что они ответственны за гибель около 120 тысяч человек, включая наших сограждан, наших предков», - заявил Навроцкий.

Навроцкий упомянул Волынскую резню. Бывший президент Польши Анджей Дуда также заявлял, что Варшава никогда не смирится с прославлением на Украине националистов, которые убивали поляков.

Волынская резня - это массовые убийства поляков Западной Украины украинскими националистами в 1943 году. По оценкам польских властей, только на Волыни жертвами массовых убийств стали почти 37 тысяч поляков.

Навроцкий призывал Украину изменить свой подход к Волынской резне. По его словам, сейчас Киев саботирует сотрудничество в вопросах перезахоронения жертв.

* запрещенная в России экстремистская и нацистская организация.