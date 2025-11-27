Неожиданно выяснилось, что Трамп попросил Токио смягчить риторику о Тайване

Американский президент в закрытом разговоре предупредил главу японского правительства о риске ухудшения отношений с Пекином после ее резких заявлений.

По сведениям источников, телефонная беседа между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Санаэ Такаити прошла на фоне напряжения вокруг Тайваня. Трамп рекомендовал собеседнице воздержаться от фраз, которые могут вызвать негативную реакцию Китая. Он не настаивал на пересмотре ее прежних слов, но дал понять, что Пекин может счесть их провокацией. Перед этим Трамп провел разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп рассказал о соглашениях с КНР

Поводом стала реплика Такаити в парламенте. Она заявила, что возможный военный кризис у Тайваня представляет экзистенциальную угрозу и способен вынудить Токио задействовать право на коллективную самооборону. Эти слова вызвали жесткое неприятие Пекина и привели к новому витку напряженности в отношениях двух стран. Китайский МИД даже рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Японию. Представитель канцелярии по делам Тайваня Пэн Цинъэнь публично потребовал от Такаити извинений перед жителями острова, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Ситуация развивается на фоне давнего статуса Тайваня. С 1949 года остров управляется собственной администрацией после того, как туда ушли силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне. Тайбэй сохранил символику прежней Китайской Республики, существовавшей до прихода к власти коммунистов. Позиция Пекина остается неизменной: Тайвань считается одной из провинций страны, и эту точку зрения поддерживает большинство государств, включая Россию.