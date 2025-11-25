Зеленский после российских авиаударов обратился к Западу

После российских авиаударов лидер киевского режима обратился к странам Запада, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Владимира Зеленского в телеграм-канале.

Ранее в Минобороны России сообщали о массированном ударе в ночь на вторник по объектам энергетики и ВПК Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России.

Зеленский в своем обращении к западным странам призвал не делать никаких пауз в помощи Украине. Ключевое, по словам лидера киевского режима – чтобы все партнеры держались вместе и двигались к дипломатии общими усилиями.